Ситуація в Донецькому аеропорту залишається напруженою - Міноборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

«Ситуація в районі летовища контролюється штабом АТО, проводяться заходи, спрямовані на підтримку дій українських військовослужбовців, артилерія сил АТО наносить вогневе ураження по виявленим позиціям бойовиків та за будь-яких не веде вогонь по місцях, де мешкають мирні жителі», - поінформували в Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями бойовики посилили атаки на Донецький аеропорт.

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19 січня радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook написав, що бойовики підірвали перекриття другого поверху нового терміналу Донецького аеропорту, в результаті чого багато українських бійців отримали поранення.

20 січня повідомлялось, що у результаті боїв злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту була повністю виведена з ладу.