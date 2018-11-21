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Окупанти відреагували на повідомлення про те, що Кримський міст просідає

17:25, 21 листопада 2018
Політика
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Кримський міст / REUTERS

Керівник так званого комітету кримського окупаційного парламенту з питань міжнаціональних відносин Юрій Гемпель прокоментував повідомлення МінТОТ про просідання Кримського мосту.

Він назвав цю інформацію "міфом". "Міст перебуває під постійним наглядом інженерно-технічних служб, і жодних сумнівів у його міцності немає", – сказав Гемпель в коментарі "РИА Новости".

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Окупант також запропонував українським політикам "проїхатися Кримським мостом і самим переконатися, наскільки він міцний".

У свою чергу, депутат нелегітимної Держдуми від Криму Руслан Бальбек засумнівався в методах українських геологів, які дійшли висновку, що Кримський міст почав просідати, передає "Взгляд".

"Мені хотілося б знати, як українські геологи виміряли просідання – пірнули на 90 метрів у Керченській протоці з лінійкою?", – сказав Бальбек.

Як повідомляло Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, незаконно збудований Росією Кримський міст просідає. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок мосту, де відбуваються процеси зсуву.

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Теги: #Крим#кримський міст#Кримський міст фото