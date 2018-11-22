"Мені дуже боляче": колишня дружина віце-прем'єра Розенка прокоментувала розлучення (відео)

Хоча Розенко насолоджується новим коханням уже з рік, його колишній дружині досі важко говорити на цю тему.

На 30 кг схуд заради нової коханої український віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Чиновник зокрема зізнався, що розлучився із дружиною. "Давайте не будемо про цей процес, бо життя є життя", - попросив він у коментарі ТСН.

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Його вже колишня дружина Оксана – помічниця нардепа Анатолія Гіршфельда. У них двоє дітей-студентів. Хоча Розенко насолоджується новим коханням уже з рік, Оксані досі важко говорити на цю тему. "Мені дуже боляче. Я коментар не буду давати. Вибачте", - каже вона.

Як повідомлялося, віце-прем'єр міністр України Павло Розенко зустрічається з телеведучою Оленою-Христиною Лебідь. Урядовець з'явився на невластивому для його посади світському заході, аби підтримати кохану. Журналістам він зізнався, що розлучився та представив свою нову пасію. А познайомились закохані у соцмережі. Олена-Христина каже, що просто не змогла встояти перед харизмою віце-прем'єра.