У МВС розповіли подробиці поранення Яроша на передовій

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра Антон Геращенко.

«Інформація про поранення Дмитра Яроша у районі підступів до Донецького аеропорту - правда», - повідомив Геращенко.

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Він також додав: «Дмитро Ярош був вчора двічі прооперований і його життю вже нічого не загрожує, хоча поранення такого роду, у разі відсутності належної медичної допомоги призводить до загибелі від великої крововтрати».

Раніше повідомлялося, що народний депутат України, лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош був поранений осколками «Граду». Пізніше стало відомо, що Яроша оглянув лікар. У нього діагностували відкритий осколковий перелом нижньої третини плеча. Рука була вражена серйозно, поранення голови було легке.