Нардепів чекає "бюджетна ніч": у Раді прогнозують ухвалення головного кошторису країни під ранок (відео)

Раніше комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні проект державного бюджету на 2019 рік.

Голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов прогнозує, що Податковий кодекс буде ухвалено близько 02.00, а після цього на розгляд законопроекту про Державний бюджет України на 2019 рік піде ще година-півтори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Депутат нагадав, що до Податкового кодексу надійшло понад 1 тис. поправок і наразі в Комітеті ВР з питань податкової та митної політики відбувається робота над цим проектом.

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«Орієнтовно о 23.30-00.00 ми очікуємо, що комітет прийме рішення і передасть матеріали вже до парламенту», - сказав депутат.

Так, на думку Герасимова, орієнтовно о 00.00 Верховна Рада почне розгляд цього питання.

«За моєю інформацією, через велику кількість поправок розгляд Податкового кодексу займе не менш як 2 години… Орієнтовно близько 2-ї ночі буде прийнято Податковий кодекс. Що стосується Бюджету країни, то засідання профільного бюджетного комітету відбулося ще вчора, всі документи роздані, вони вивчені. І тому я вважаю, що орієнтовно годину-півтори займе розгляд бюджету країни на 2019 рік», - зазначив голова фракції.

Крім того, Герасимов зазначив, що, за його даними, за бюджет не голосуватимуть представники «Опозиційного блоку», «Батьківщини» та Радикальної партії. Коаліція, зауважив він, повністю готова підтримати бюджет.

Раніше комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні проект державного бюджету на 2019 рік. У разі позитивного голосування Україна може швидко отримати кредит Міжнародного валютного фонду.

Оновлення. Перерву в засіданні парламенту продовжено ще на півтори години – до 01.00.