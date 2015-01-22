Місія ОБСЄ взяла свідчення в захисника аеропорту, який зазнав імовірної газової атаки бойовиків

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"Український солдат у шпиталі в підконтрольній уряду Костянтинівці (56 км на північ від Донецька) повідомив СММ, що лікується від ушкоджень, отриманих у Донецькому аеропорті 19 січня. Він сказав, що всього 80 українських солдатів зазнали таких само уражень, що виявлялися в неконтрольованих судомах, блюванні та ускладненому диханні. Деякі, заявив він, знепритомніли. Одинадцять бійців були доставлені в госпіталь Дніпропетровська, сказав він", - йдеться у звіті.

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"Близько 12-ї години бойовики застосували один із різновидів сльозогінного газу проти українських військовослужбовців. Українські військові дають відсіч та продовжують утримувати позиції», - повідомили у прес-службі Мінборони.