На Синод Вселенського патріархату поїде представник Порошенка, де приймуть рішення щодо томосу для України

У грудні в Україні відбудеться Об'єднавчий собор.

27-29 листопада заступник глави Адміністрації президента України Ростислав Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату, де буде ухвалюватися рішення про затвердження томосу.

Як передає корсепондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

«27-29 листопада Ростислав Павленко, заступник глави президентської адміністрації, рухається до Стамбула-Константинополя для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження томосу», - сказав Порошенко.

«А в грудні ми зберемо собор нової церкви», - додав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Також було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Вселенський патріархат повідомив, що засідання Об'єднавчого собору в Україні відбудеться у грудні, а дату оголосить Синод патріархату, який пройде 27-29 листопада.