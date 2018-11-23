"Північний потік-2" є виключно політичним, а не економічним проектом - президент Словаччини

Словаччина не підтримала побудову газопроводу "Північний потік-2". Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року.

Президент Словацької республіки Андрей Кіска заявляє, що побудова газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі в обхід України є виключно політичним, а не економічним проектом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Словаччини сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Що стосується "Північного потоку", Словаччина завжди наголошує на тому, що "Північний потік-2" - це не економічний, а політичний проект. А це надзвичайно важливо зрозуміти, якщо хтось постійно повторює, що це лише бізнес-проект. Ні. В жодному разі. Це лише політичний проект", - наголосив Кіска.

Читайте такожПісля запуску “Північного потоку-2” Путін може піти на Київ - прем`єр Польщі

Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч із уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу та німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".