Парубій закликав голову парламенту Норвегії не підтримувати "Північний потік-2" (відео)

Також голова Верховної Ради Андрій Парубій подякував Норвегії за підтримку України.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на зустрічі з головою норвезького парламенту Тоне Вільхельмсен Трьоен наголосив на неприйнятності будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з Трьоен за підсумками їхньої зустрічі сьогодні у Києві.

Парубій зауважив, що співпраця між Україною та Норвегією в останній період набула особливо високої динаміки.

“Перш за все, я подякував Норвегії за підтримку, яку Норвегія надає Україні в цей непростий час. Підтримку в тому, що зберігає позицію санкцій щодо Росії і підтримку територіальної цілісності України”, - зазначив він.

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Разом з тим, зауважив голова ВР, під час розмови з Трьоеном він порушив питання будівництва “Північного потоку-2”.

“І закликав парламент Норвегії до солідарності стосовно неприйняття будівництва “Північного потоку-2” як агресивного енергетичного проекту Путіна, який спрямований на збільшення енергетичного тиску на Європу”, - повідомив Парубій.

За словами голови ВР, під час зустрічі також було узгоджено посилання співпраці між країнами в гуманітарній та культурній сферах.

Крім того, спікер наголосив на необхідності посилення співпраці між Україною та Норвегією у питаннях інформаційної безпеки та запобігання кібератакам.

“Ми узгодили, що в тих напрямках продовжимо співпрацю”, - додав Парубій.

Своєю чергою Трьоен від імені Норвегії та норвезького парламенту висловила непохитну підтримку реформам, що реалізуються в Україні. Вона також висловила сподівання, що Україна продовжить боротьбу з корупцією і проведення реформ, спрямованих на побудову демократичного суспільства.

“Ми також хотіли б відзначити результати, яких Україна досягла за останній час. Було прийнято кілька дуже важливих законодавчих актів щодо боротьби з корупцією та підвищення прозорості. Ми вітаємо рішення щодо формування антикорупційного суду і сподіваємося, що це рішення невдовзі буде реалізоване”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».