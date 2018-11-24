Якщо "російська шафа" впаде, то вона обов'язково зачепить Україну - експерт

Російська Федерація розпадеться дуже скоро, але цей розпад кидає нам відразу кілька викликів.

Історичний досвід світу показує, що всі імперії рано чи пізно розвалюються.

Про це на Главреді повідомив офіцер резерву, заступник голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ, волонтер, який воював в зоні АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко" Мирослав Гай.

Звичайно, ніхто на Заході не хоче безконтрольного розпаду Російської Федерації через наявність великої кількості зброї, зокрема ядерної, а також великої кількості військових баз, об'єктів хімічної промисловості, енергетичних об'єктів, наприклад - атомних електростанцій. Ніхто не бажає, щоб все, що несе загрозу для планети, навколишнього середовища і миру в регіоні, раптом могло потрапити в руки якихось терористичних організацій.

Читайте такожПолітолог на конкретних прикладах показав, як Путін сам собі підставляє "маленькими перемогами"

Всі б хотіли, щоб Російська Федерація просто змінила свою політику, стала більш демократичною і розвиненою країною. Світ глобалізується і Росія в мріях західного цивілізованого демократа могла б розглядатися як частина цивілізації.

Але вся історія Російської Федерації - це суцільні війни, репресії і постійні спроби побудови диктаторського режиму. Демократія в Росії протрималася лише кілька років - при Єльцині. І більше ніколи її не було в цій країні.

Путін встановив диктаторський режим і на всі ключові державні посади розставив силовиків. Майже кожен другий такий чиновник - це колишній співробітник ФСБ або силового органу. А коли держава стратегічно спрямоване не на економічний, науковий і культурний розвиток, а на війну чи агресивну оборону, коли держава протиставляє себе всьому світу, вона не може існувати - воно просто неконкурентоспроможне. І будь-яка така держава чекає розпад.

Коли цей розпад станеться? Свого часу Римська імперія розпадалася більше трьохсот років, але враховуючи, що у сучасному світі всі процеси прискорюються, Російська Федерація розпадеться набагато швидше. Ще за нашого з вами життя.

Як це позначиться на Україні? По-перше, зараз ми спостерігаємо в Росії процеси, що свідчать про втрату контролю держави над внутрішньою ситуацією в країні. Це не тільки мітинги і теракти - це також і 14 мостів, які обвалилися протягом останнього місяця в Росії, і ідея введення акцизу на ковбасу, і спроби російського уряду здерти з населення всі гроші, які тільки можна. Це говорить про те, що керівництво розуміє, що найближчим часом Росію чекає економічна криза.

По-друге, ми бачимо і те, що США звертаються до великих нафтовидобувних країн з проханням знизити ціни на нафту - і ціни на нафту зараз знову падають.

При таких умовах ми дуже швидко побачимо, як Росія зануриться в кризу. І розпад Російської Федерації, якщо він відбудеться протягом найближчих 10-20 років, буде набагато більш болючим, ніж розпад Радянського Союзу. Тому що у Радянського Союзу була велика економіка і велика матеріальна база.

Після розпаду Росії неминуче настане гуманітарна катастрофа, тому що люди з цієї країни будуть змушені відправитися на пошуки кращої долі. Тому Україну можуть чекати великі проблеми з мігрантами.

Також в Російській Федерації може розпочатися громадянська війна. У цьому році про це попереджали ветерани збройних сил РФ. Влітку вони звернулися до російського уряду, звертаючи увагу на проблему приватних військових компаній. Справа в тому, що зараз величезна кількість росіян повернулося з різних воєн, які Росія проводить по всьому світу (Африка, Сирія, Лівія, Україна тощо), і всі вони не мають прав і забезпечення. Такі люди становлять загрозу для національної безпеки РФ. Те, що навіть професійні військові-ветерани збираються звертатися в Гаазький трибунал з приводу цих питань, говорить про те, що в Росії вже почалися системні процеси, що свідчать про те, що держава втрачає монополію на насильство.

Це - загрозлива ситуація і для України, тому що громадянська війна поряд з кордоном означає і біженців, і контрабанду, і наркотрафік, і неконтрольований трафік зброї. Все це може сильно вдарити по нас. Війна в Сирії вдарила по Європі – величезна кількість мігрантів почала переселятися в Європу, але Сирія - це невелика країна. Росія набагато більше.

Якщо велика шафа падає, це відчувають всі в будинку, зазначив експерт.