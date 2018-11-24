Якщо "російська шафа" впаде, то вона обов'язково зачепить Україну - експерт
Історичний досвід світу показує, що всі імперії рано чи пізно розвалюються.
Про це на Главреді повідомив офіцер резерву, заступник голови Ради військового резерву при Генштабі ЗСУ, волонтер, який воював в зоні АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко" Мирослав Гай.
Звичайно, ніхто на Заході не хоче безконтрольного розпаду Російської Федерації через наявність великої кількості зброї, зокрема ядерної, а також великої кількості військових баз, об'єктів хімічної промисловості, енергетичних об'єктів, наприклад - атомних електростанцій. Ніхто не бажає, щоб все, що несе загрозу для планети, навколишнього середовища і миру в регіоні, раптом могло потрапити в руки якихось терористичних організацій.
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Всі б хотіли, щоб Російська Федерація просто змінила свою політику, стала більш демократичною і розвиненою країною. Світ глобалізується і Росія в мріях західного цивілізованого демократа могла б розглядатися як частина цивілізації.
Але вся історія Російської Федерації - це суцільні війни, репресії і постійні спроби побудови диктаторського режиму. Демократія в Росії протрималася лише кілька років - при Єльцині. І більше ніколи її не було в цій країні.
Путін встановив диктаторський режим і на всі ключові державні посади розставив силовиків. Майже кожен другий такий чиновник - це колишній співробітник ФСБ або силового органу. А коли держава стратегічно спрямоване не на економічний, науковий і культурний розвиток, а на війну чи агресивну оборону, коли держава протиставляє себе всьому світу, вона не може існувати - воно просто неконкурентоспроможне. І будь-яка така держава чекає розпад.
Коли цей розпад станеться? Свого часу Римська імперія розпадалася більше трьохсот років, але враховуючи, що у сучасному світі всі процеси прискорюються, Російська Федерація розпадеться набагато швидше. Ще за нашого з вами життя.
Як це позначиться на Україні? По-перше, зараз ми спостерігаємо в Росії процеси, що свідчать про втрату контролю держави над внутрішньою ситуацією в країні. Це не тільки мітинги і теракти - це також і 14 мостів, які обвалилися протягом останнього місяця в Росії, і ідея введення акцизу на ковбасу, і спроби російського уряду здерти з населення всі гроші, які тільки можна. Це говорить про те, що керівництво розуміє, що найближчим часом Росію чекає економічна криза.
По-друге, ми бачимо і те, що США звертаються до великих нафтовидобувних країн з проханням знизити ціни на нафту - і ціни на нафту зараз знову падають.
При таких умовах ми дуже швидко побачимо, як Росія зануриться в кризу. І розпад Російської Федерації, якщо він відбудеться протягом найближчих 10-20 років, буде набагато більш болючим, ніж розпад Радянського Союзу. Тому що у Радянського Союзу була велика економіка і велика матеріальна база.
Після розпаду Росії неминуче настане гуманітарна катастрофа, тому що люди з цієї країни будуть змушені відправитися на пошуки кращої долі. Тому Україну можуть чекати великі проблеми з мігрантами.
Також в Російській Федерації може розпочатися громадянська війна. У цьому році про це попереджали ветерани збройних сил РФ. Влітку вони звернулися до російського уряду, звертаючи увагу на проблему приватних військових компаній. Справа в тому, що зараз величезна кількість росіян повернулося з різних воєн, які Росія проводить по всьому світу (Африка, Сирія, Лівія, Україна тощо), і всі вони не мають прав і забезпечення. Такі люди становлять загрозу для національної безпеки РФ. Те, що навіть професійні військові-ветерани збираються звертатися в Гаазький трибунал з приводу цих питань, говорить про те, що в Росії вже почалися системні процеси, що свідчать про те, що держава втрачає монополію на насильство.
Це - загрозлива ситуація і для України, тому що громадянська війна поряд з кордоном означає і біженців, і контрабанду, і наркотрафік, і неконтрольований трафік зброї. Все це може сильно вдарити по нас. Війна в Сирії вдарила по Європі – величезна кількість мігрантів почала переселятися в Європу, але Сирія - це невелика країна. Росія набагато більше.
Якщо велика шафа падає, це відчувають всі в будинку, зазначив експерт.