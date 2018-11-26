Агресія Росії на Азові: Пєсков прокоментував можливість розмови Путіна і Порошенка

Розмов двох президентів не було, заявив Пєсков.

Контактів між керівництвом України і РФ після атаки на українські військові кораблі в Керченській протоці не було.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Якщо ви маєте на увазі розмови двох президентів, ні, не було", - сказав Пєсков.

"Мені не відомо", - додав він, відповідаючи на запитання УНІАН, чи плануються якісь двосторонні контакти з цього приводу.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із захопленням Росією 25 листопада в Керченській протоці двох українських катерів і одного буксира Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести військовий стан в країні терміном на 60 діб для створення умов по відбиттю збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.