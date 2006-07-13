Регіони не здадуть Януковича, Мороза і комуністів

Партія регіонів не поступиться посадою прем’єр-міністра в ході переговорів з «Нашою Україною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що переговори між Партією регіонів і “Нашою Україною” вчора завершились і сьогодні не продовжуються. Він зауважив, що це були не стільки переговори, скільки з’ясування позицій кожної зі сторін, обмін думками щодо перспектив розв’язання парламентської кризи і шляхів розширення коаліції.

Він висловив надію, що переговори продовжаться, додавши, що Партія регіонів готова на певні компроміси, розумні компроміси. “Але зразу хочу сказати - ні в якому разі ми не поступимось кандидатурою Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і ні в якому разі не порушимо наших домовленостей з нашими партнерами – Соціалістичною і Комуністичною партіями», - наголосив він.