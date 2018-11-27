Конфлікт на Азові: Порошенко намагався поговорити з Путіним, але не отримав відповіді

Президент України заявляє, що звернувся до німецького канцлера, щоби вона переговорила з Путіним щодо акту агресії РФ в районі Керченської протоки.

Президент України Петро Порошенко заявив, що після нападу та захоплення українських кораблів Росією намагався поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним, але не отримав відповіді від російської сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

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«Вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним, ми не отримали відповіді, і я вимушений звернутися до канцлера Німеччині, щоб вона переговорила з Путіним з метою негайного звільнення українських воїнів і українських кораблів», - заявив він.

«Ми маємо бути єдині та за своїх стояти до кінця», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель у телефонній розмові увечері 26 листопада закликала президента Російської Федерації Володимира Путіна до діалогу у зв'язку з нападом російських військових на українські судна в Керченській протоці.