Меркель у розмові з Путіним про напад Росії на українські кораблі закликала до діалогу

Сторони обговорили можливість обговорення інциденту з участю російських і українських експертів з охорони кордону.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним напад у Керченській протоці на українські кораблі.

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Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає радіо Свобода. За цим повідомленням, у перебігу телефонної розмови, що відбулася 26 листопада, канцлер «наголосила на необхідності деескалації і діалогу».

«Сторони обговорили можливість обговорення інциденту з участю російських і українських експертів з охорони кордону. Вони домовилися залишатися в тісному контакті», – мовиться у повідомленні.

У Кремлі натомість, повідомляючи про цю розмову, детально виклали позицію Путіна, не згадавши про слова Меркель. Зокрема російський президент заявив про «серйозну занепокоєність» запровадженням воєнного стану в Україні. У повідомленні інцидент у Керченській протоці назвали «провокаційними діями української сторони».

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).