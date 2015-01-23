Опубліковано фото пораненого Яроша

Дмитро Ярош після поранення перебуває в лікарні.

Фотографію очільника Правого Сектора у шпиталі виклав іспанський журналіст Пабло Гонсалес. Народний депутат України, лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош був поранений осколками «Граду». У нього діагностували відкритий осколковий перелом нижньої третини плеча. Рука була вражена серйозно, поранення голови було легке. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, Ярошу зробили дві операції.

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