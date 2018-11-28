Порошенко закликав ЄС посилити санкції проти Росії за "повзучу" анексію Азовського моря

Порошенко також подякував європейським союзникам за позицію у захисті України і засудження застосування сили Російською Федерацією проти українських моряків.

Президент України Петро Порошенко заявив, що спільними зусиллями українська дипломатія і діаспора донесла до міжнародної спільноти правду про акт агресії Росії проти України.

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"Активна дезінформаційна кампанія Кремля щодо перекладення відповідальності за керченський інцидент на Україну зазнала фіаско. Спільними зусиллями президента, уряду, парламенту, всієї української дипломатичної машини та діаспори нам вдалося донести до міжнародної спільноти правду про акт агресії Росії проти України, про нелюдське морське полювання на українських моряків, про чергові цинічні злочини Кремля", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Порошенко також подякував європейським союзникам за позицію у захисті України і засудження застосування сили Російською Федерацією проти українських моряків в акваторії Чорного моря і Керченській протоці всупереч чинним двостороннім угодам і міжнародного права.

"Закликаю країни ЄС перейти від декларацій до реальних кроків і прийняти всі необхідні заходи впливу на агресора, включаючи посилення санкцій, щоб припинити "повзучу анексію" Росією Азовського моря і Керченської протоки та відновити територіальну цілісність України", - написав Порошенко.

Крім того, президент позитивно оцінив консолідований заклик Євросоюзу до Кремля про забезпечення негайного і безумовного звільнення українських моряків і кораблів, а також безперешкодний і вільний прохід Керченською протокою у відповідності з міжнародним правом.

"Очікую також рішучу консолідовану реакцію з оцінкою злочинної поведінки агресора з боку країн Великої сімки", - підкреслив він.