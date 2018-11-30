Клімкін прогнозує найближчим часом потепління відносин з Угорщиною

Глава МЗС України підтримує продовження перехідного періоду імплементації мовної статті в освіті.

Глава МЗС Павло Клімкін підтримує продовження на 4-5 років перехідного періоду імплементації мовної статті 7 закону про освіту, очікує незабаром потепління відносин з Угорщиною.

Читайте такожВ Угорщині розповіли, коли припинять блокування Комісії Україна - НАТО

"Ми повинні перехопити ініціативу по Закарпаттю. Це не відбудеться сьогодні або завтра. Але ми це повинні робити, в тому числі в контексті імплементації закону про освіту. І тут ми повинні продовжити перехідний період", - сказав він в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю ввечері.

"Як ми за два роки навчимо всіх робити так, як хочемо", - зазначив міністр.

За його словами, у сфері освіти при переході на українську мову необхідно змінити методику. Він додав, що для цього буде потрібно 4-5 років. Між тим він спрогнозував найближчим часом потепління відносин з Угорщиною.

"Відносини з Угорщиною потеплішають вже найближчим часом. Я вважаю, що саме зараз", - сказав глава МЗС.

Довідка УНІАН. Відносини України і Угорщини погіршилися після прийняття Верховною Радою нового закону про освіту в 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Міністр закордонних справ Угорщини зажадав від України внести зміни в закон про освіту і відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт буде блокувати важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу і НАТО. 15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з нинішньої українською владою неможливо досягти домовленості. Орбан висловив надію, що після президентських виборів в 2019 році з владою України буде легше домовлятися.