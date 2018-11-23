Україна не обговорюватиме з Угорщиною тлумачення українських законів на українській території - Клімкін

Глава МЗС нагадав, що 28 листопада у Києві відбудуться українсько-угорські консульські консультації щодо видачі угорських паспортів мешканцям Закарпаття.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна не дискутуватиме з Угорщиною як саме тлумачити українські закони на українській території.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Ми не дискутуємо з угорською стороною як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на українсько-угорських консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з Петером Сійярто", - повідомив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям надають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі. Люди на відео на тлі угорського прапора зачитували текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Клімкін повідомив, що Україна та Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів жителям Закарпаття.

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Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що Будапешт переніс видачу своїх паспортів жителям Закарпаття з Берегового до сусіднього угорського міста Кішварда на сході країні.

22 листопада міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.

Довідка УНІАН. Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту у 2017 році. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які мешкають в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Міністр закордонних справ Угорщини вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

15 листопада прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості. Орбан висловив сподівання, що після президентських виборів у 2019 році з владою України буде легше домовлятися.