РФ може захопити Маріуполь і Бердянськ для наземного коридору в анексований Крим - Порошенко

Він також зазначив, що на відміну від російської провокаційної поведінки, Україна завжди виступала за політико-дипломатичні засоби вирішення конфлікту.

Росія намагається отримати наземний коридор від окупованого Донбасу до анексованого Криму, захопивши Маріуполь і Бердянськ.

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Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group, повідомляє прес-служба президента.

"Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ. Якщо деякі політики не перестануть фліртувати та танцювати з Путіним, то ніхто не повинен виключати загрозу, що масштаби російської агресії зростатимуть", - заявив він.

Порошенко зазначив, що "по суті, саме в Україні зараз вирішується майбутнє вільного світу". "На відміну від російської провокаційної поведінки та підбурювання до ще більш драматичних подій, Україна завжди виступала за політико-дипломатичні засоби врегулювання конфлікту", - наголосив Порошенко.

Президент нагадав, що вимоги України обговорюються вже тривалий час, і всі вони добре відомі. "Декілька років ми разом з Німеччиною та Францією у Нормандському форматі наполягаємо на тому, щоб Росія забезпечила безпеку. Вона повинна виконати Мінські угоди", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада глава МЗС Павло Клімкін заявив, що у Росії є плани з захоплення території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.