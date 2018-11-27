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"Не потрібно бути Джеймсом Бондом": Клімкін розповів про плани Путіна щодо розчленування України

04:25, 27 листопада 2018
Політика
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REUTERS

У Російській Федерації є плани щодо захоплення української території від Маріуполя до Придністров'я і подальшого розчленування України.

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Про це в прямому ефірі ICTV заявив глава зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін.

"Не потрібно бути Джеймсом Бондом, якимось суперрозвідником, щоб зрозуміти, що у Росії є плани щодо і Маріуполя, і всього узбережжя. Я вважаю, що за сукупністю військових мілітаристських і немілітаристських дій, у Росії є плани і щодо всього Півдня аж до Придністров'я, і щодо розчленування України", - заявив він.

За його словами, для Путіна саме існування України – "фундаментальна проблема для його системи", і саме тому Росія на цьому не зупиниться.

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Теги: #Клімкін