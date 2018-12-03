Адвокат Касько розповів про практику незаконних затримань в Україні і встановлення непомірних застав

За його словами, затримання за підозрою у вчиненні злочину без попереднього дозволу суду - найбільш поширене останнім часом в Україні порушення з боку правоохоронних органів усіх мастей.

Колишній заступник генерального прокурора, адвокат Віталій Касько розповів, наскільки в Україні масово поширена практика незаконних затримань та встановлення непомірних застав на тлі справи про розкрадання 20 млн доларів кредиту Ощадного банку.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

Касько зазначив, що не є адвокатом фігурантів цієї справи, але веде схожі справи з аналогічними проблемами.

За його словами, затримання за підозрою у вчиненні злочину без попереднього дозволу суду - найбільш поширене останнім часом в Україні порушення з боку правоохоронних органів усіх мастей.

Таке затримання за Конституцією можливо тільки в двох випадках: коли особу застали на місці вчинення злочину або безпосередньо після його вчинення з метою припинення відповідних дій та негайної доставки його в суд.

"Наприклад, у більшості типових справ НАБУ йдеться про документальні дії, які не здійснюються безпосередньо перед затриманням. У таких випадках попередній дозвіл суду є обов'язковим. Ігнорування цієї вимоги є по суті свавільним затриманням. Є порушення як Конституції, так і статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини, яка захищає право людини на свободу. А це прямий шлях у Європейський суд, куди вже подана не одна заява про свавільне затримання (без дозволу суду) з боку українських слідчих, у тому числі - детективів НАБУ", - повідомив юрист.

При цьому, за його словами, суд в Страсбурзі вже визнавав це порушенням у контексті попереднього КПК і українські правоохоронці повинні були про це знати.

Другою системною проблемою в діяльності слідчих органів, в тому числі антикорупційних, за його словами, є клопотання до суду про застосування в альтернативі взяття під варту застави в розмірі, свідомо непомірної для людини.

"Це по суті не що інше, як приховане безальтернативне взяття під варту, що суперечить не тільки європейським стандартам, але і підпадає під пряму заборону українського кримінального процесуального закону (ч. 4 ст. 182 КПК). Такі порушення будуть чекати своєї оцінки в Європейському суді з прав людини, але вони свідчать не на користь охайності роботи української правоохоронної системи, яка не тільки не навчилася працювати за новими стандартами, але на практиці показово демонструє нехтування правами людини", - впевнений Касько.

Як повідомлялося, САП вирішила не оскаржувати арешт і заставу для підозрюваних у розкраданні $20 млн Ощадбанку.