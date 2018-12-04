этот материал доступен на русском

Глави МЗС країн НАТО обговорять агресію РФ у Керченській протоці

11:25, 04 грудня 2018
Політика
414 0
Ілюстрація / REUTERS

Міністри закордонних справ країн НАТО під час засідання 4-5 грудня розглянуть дестабілізуючу поведінку Росії щодо України в районі Керченської протоки

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив журналістам перед початком засідання у Брюсселі.

«Сьогодні та завтра (4-5 грудня) міністри закордонних справ країн НАТО будуть проводити зустріч і розглядатимуть широке коло питань, що мають важливе значення для забезпечення нашої спільної безпеки», - заявив він.

Читайте такожУкраїна готує позов до Міжнародного суду ООН через агресію РФ в Чорному морі

«Ми розглянемо дестабілізуючу поведінку Росії, яку ми нещодавно бачили, як Росія застосовувала військову силу проти українських суден та затримала кораблі і моряків», - сказав Столтенберг.

Генсекретар НАТО закликав Росію негайно звільнити захоплені українські кораблі та моряків.

Сьогодні у другій половині дня в штаб-квартирі Альянсу також відбудеться засідання Комісії НАТО-Грузія-Україна, на якій детально обговорять ситуацію в Чорному та Азовському морях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Атака росіян в Азовському морі
Теги: #Росія#Чорне море#Азовське море#Керченська протока