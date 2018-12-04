Глави МЗС країн НАТО обговорять агресію РФ у Керченській протоці

Міністри закордонних справ НАТО 4 грудня надішлють Росії чіткий заклик не використовувати анексію Криму та нелегальну побудову Керченського мосту для того, щоб не пускати кораблі українського флоту до Азовського моря.

Міністри закордонних справ країн НАТО під час засідання 4-5 грудня розглянуть дестабілізуючу поведінку Росії щодо України в районі Керченської протоки

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив журналістам перед початком засідання у Брюсселі.

«Сьогодні та завтра (4-5 грудня) міністри закордонних справ країн НАТО будуть проводити зустріч і розглядатимуть широке коло питань, що мають важливе значення для забезпечення нашої спільної безпеки», - заявив він.

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«Ми розглянемо дестабілізуючу поведінку Росії, яку ми нещодавно бачили, як Росія застосовувала військову силу проти українських суден та затримала кораблі і моряків», - сказав Столтенберг.

Генсекретар НАТО закликав Росію негайно звільнити захоплені українські кораблі та моряків.

Сьогодні у другій половині дня в штаб-квартирі Альянсу також відбудеться засідання Комісії НАТО-Грузія-Україна, на якій детально обговорять ситуацію в Чорному та Азовському морях.