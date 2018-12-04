Глави МЗС країн НАТО обговорять агресію РФ у Керченській протоці
Міністри закордонних справ країн НАТО під час засідання 4-5 грудня розглянуть дестабілізуючу поведінку Росії щодо України в районі Керченської протоки
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив журналістам перед початком засідання у Брюсселі.
«Сьогодні та завтра (4-5 грудня) міністри закордонних справ країн НАТО будуть проводити зустріч і розглядатимуть широке коло питань, що мають важливе значення для забезпечення нашої спільної безпеки», - заявив він.
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«Ми розглянемо дестабілізуючу поведінку Росії, яку ми нещодавно бачили, як Росія застосовувала військову силу проти українських суден та затримала кораблі і моряків», - сказав Столтенберг.
Генсекретар НАТО закликав Росію негайно звільнити захоплені українські кораблі та моряків.
Сьогодні у другій половині дня в штаб-квартирі Альянсу також відбудеться засідання Комісії НАТО-Грузія-Україна, на якій детально обговорять ситуацію в Чорному та Азовському морях.