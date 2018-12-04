Клімкін розповів, чого добивається РФ спробами "регулювати" судноплавство в Керченській протоці

Клімкін закликав країни НАТО посили присутність в Чорноморському регіоні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія своїми спробами «регулювати» судноплавство в Керченській протоці хоче дестабілізувати південь України та Донбас.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив журналістам за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії.

«Це те, що Росія робить для того, щоб дестабілізувати південь України та український Донбас. Спроби «регулювати» прохід суден Керченською протокою, спроби впливати на економічну діяльність українського Донбасу та всього півдня України – це поєднання мілітарних та немілітарних методів», - заявив він.

Клімкін закликав країни НАТО посилити присутність в Чорноморському регіоні. «Робота разом із союзниками, реалізація стратегічних програм та проектів в цьому контексті є дуже важливою», - наголосив міністр.