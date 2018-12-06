Данія запропонувала країнам ОБСЄ ввести в Азовському морі міжнародний моніторинг

Міністр закордонних справ та розвитку Королівства Данія Андерс Самуельсен також наголосив, що Данія підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Міністр закордонних справ та розвитку Королівства Данія Андерс Самуельсен запропонував країнам-членам ОБСЄ розглянути можливість започаткування в Азовському морі та Керченській протоці міжнародного моніторингу.

Про це Самуельсен сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані, що транслюється на сайті організації.

Він наголосив, що Данія непохитно підтримує суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми закликаємо Росію наслідувати цей приклад. Ми засуджуємо анексію Криму, яку ми не визнаємо, і приєднуємося до заклику інших виконати Мінські угоди у повному обсязі", - заявив Самуельсен.

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За його словами, російська агресія в Керченській протоці знову демонструє серйозність конфлікту.

«Необхідно розглянути можливість встановлення міжнародного моніторингу ситуації у Керченській протоці і в Азовському морі», - наголосив Самуельсен.

Також він засудив факти перешкоджання діяльності спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Самуельсен зазначив, що спостерігачі повинні мати безпечні умови для ведення діяльності по всій території України, в тому числі у тимчасово окупованому Криму і вздовж усього українсько-російського кордону, що не контролюється українською владою.

Данський міністр сказав, що СММ відіграє ключову роль міжнародного спостерігача, який надає звіти про ситуацію на Донбасі. За словами Самуельсена, підтримку діяльності СММ ОБСЄ Данія додатково виділить понад 550 тис. євро.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".