ОБСЄ має подвоїти зусилля у відповідь на російську агресію в Україні – помічник держсекретаря США

Представник Держдепартаменту США закликав Росію припинити агресію в Україні. Сполучені Штати засуджують неправомірні дії Росії.

Помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл наголошує, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі має подвоїти зусилля у відповідь на російську агресію в Україні.

Про це Мітчелл сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Мілані, яке транслюється на сайті ОБСЄ.

“Триваюча агресія Росії проти України демонструє потребу для нас подвоїти наші зусилля в ОБСЄ”, - заявив Мітчелл.

Він наголосив, що Сполучені Штати засуджують неправомірні дії Росії в Україні. “Це були кричущі акти бойових дій”, - зазначив Мітчелл.

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За його словами, збройний напад на українські судна був свідченням збереження тенденції продовження російської агресії, яка порушує усі 10 фундаментальних принципів Гельсінського заключного акту, який Росія зобов’язала виконувати.

“Ми закликаємо Росію припинити її агресію в Україні, звільнити затриманих моряків і їхні судна, повернути контроль над Кримом Україні та припинити створювати перешкоди для неозброєних цивільних спостерігачів ОБСЄ”, - заявив Мітчелл.

"ОБСЄ не може закривати очі, коли Росія нападає на національний суверенітет, кордони своїх сусідів, збиває безпілотники Спеціальної моніторингової місії, підриває основні людські свободи і послаблює нашу спільну безпеку", - наголосив Мітчелл.