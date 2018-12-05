Мамай відновлений на посаді мера Полтави – дані держреєстру

Мамай має право підписувати документи від імені юридичної особи - Полтавської міської ради.

Незаконно відсторонений мер Полтави Олександр Мамай відновлений на посаді, про що свідчить виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Мамай має право підписувати документи від імені юридичної особи - Полтавської міської ради, відповідний запис з'явився в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань(ЄРДР).

У той же час сам Мамай заявив, що "не орієнтується на реєстри" та діє відповідно до закону. "Я не знаю про ситуацію з реєстром. Відстоюю свою позицію в передбачений законом спосіб - через суд. Правда на моєму боці і рано чи пізно я доб'юся відновлення справедливості. Місто Полтава буде в безпеці!" - зазначив він.

На даний час відкрито кримінальне провадження щодо посадових осіб, яке внесено в ЄРДР за фактом підробки печатки, яку могли використовувати для внесення недостовірних відомостей до реєстрів і з метою розтрати бюджетних коштів міста.

Як повідомлялося, 14 вересня, ряд опозиційних депутатів Полтавської міськради провели таємне голосування і спробували усунути з посади чинного мера міста Мамая, а також призначити помічника народного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" Олександра Шамоту на посаду секретаря Полтавської міськради.

Однак 17 вересня, працівники міськради оголосили йому бойкот. Згідно з чинним законодавством України, зняти з посади мера міста можливо таємним голосуванням на сесії при наявності кворуму. За даними Мамая, 14 вересня, як і в попередні дати проведення сесій, кворуму не було.

Крім того, інтернет-видання "Голос.ua" та ряд інших ЗМІ повідомляли, що співробітники СБУ чинили тиск на керівника Управління держреєстратора при Полтавській міськраді і змушували незаконно зареєструвати людини з команди президента секретарем міськради. Після чого жінку з гіпертонічним кризом доставили в лікарню.