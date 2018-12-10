У Верховному суді заявляють, що не поновлювали на посаді підозрюваного у держзраді суддю

Подальше вирішення питання про звільнення підозрюваного у вчиненні державної зради Валерія Чорнобука з посади судді належить до повноважень Вищої ради правосуддя, пояснили в суді.

У Верховному суді наголошують, що його рішення про визнання незаконною та скасування постанови Верховної Ради, якою Валерія Чорнобука було звільнено з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги судді, не є підставою для його поновлення на посаді.

Про це йдеться у заяві Верховного суду, оприлюдненій на сайті Судової влади України.

"Подальше вирішення питання про звільнення Чорнобука з посади судді належить до повноважень Вищої ради правосуддя. Це рішення є черговим у низці рішень Верховного Суду про скасування з причин процедурних порушень постанов ВРУ, прийнятих на позачерговому засіданні 29 вересня 2016 року, під час якого було звільнено 29 суддів", - сказано у дописі.

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Зазначається, що у рішенні колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі ВС констатує, що невиконання відповідачем вимог закону "Про Регламент Верховної Ради України" (ч. 5 ст. 2161) про обов’язкове повідомлення судді про проведення позачергового пленарного засідання, на якому розглядатиметься питання про звільнення цього судді, не пізніше ніж за три дні до дня засідання, призвело до порушення гарантованого позивачу права на участь у процесі прийняття рішення та поставило під сумнів безсторонність самої процедури звільнення судді з посади, зокрема, за об’єктивним її критерієм.

"Ще одним свідченням того, що процес прийняття постанови не може вважатися справедливим, є те, як відбулося власне голосування народних депутатів", - додали у суді і зауважили, що відповідно до наявних у справі відомостей з офіційного веб-сайту ВР щодо електронної реєстрації та результатів поіменного голосування від 29 вересня 2016 року, того дня зареєструвалися 264 народні депутати, тоді як участь у голосуванні взяло 278 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада правоохоронці затримали Чорнобука, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні державної зради на посаді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Чорнобув обіймав цю посаду з грудня 2011 року по липень 2014 року, а з липня 2014 р. був суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області.

5 листопада Голосіївський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше Київський апеляційний суд залишив Чорнобука під вартою - до 1 січня 2019 року включно.

Наприкінці листопада Верховний суд ухвалив рішення визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 29 вересня 2016 року №1621-VІІІ "Про звільнення судді", якою Чорнобука було звільнено з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у зв'язку з порушенням присяги судді.