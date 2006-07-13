Союз юристів України просить Президента підтримати широку антикризову коаліцію

Союз юристів України звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА як до гаранта додержання Конституції з проханням підтримати широку антикризову коаліцію і легітимно обране керівництво Верховної Ради України.

Про це йдеться у заяві Союзу юристів України, яка міститься на офіційному сайті Партії регіонів.

Союз юристів вважає, що підтримка з боку Президента буде сприяти найшвидшому прийняттю рішення про обрання глави Кабінету Міністрів України та продовжить законотворчий процес, якого з нетерпінням очікує народ України та міжнародне співтовариство.

“Союз юристів Україні вкрай занепокоєний дестабілізацією політичної ситуації у країні, неспроможністю політичних сил знайти компроміс у вирішенні найважливішої проблеми – загрози втрати державності та розколу України. Вміло маніпулюючи протилежними думками юристів, окремі політики намагаються нав`язати народу України «правильний шлях» виходу з кризової ситуації, що штучно була створена з метою досягнення бажаного результату – розподілу влади та портфелів”, - відзначається у заяві.

Союз юристів також наполягає на тому, що “рішення більшості є легітимним та є основою для прийняття рішень у відповідності до Конституції та законів України”. “Події, що відбулися, ще раз підкреслюють недостатність українського досвіду розбудови системи громадського суспільства на засадах довіри та взаємопорозуміння. Народ повинен усвідомлювати своє значення у житті суспільства, свої права та обов`язки, розуміти направлення демократичного розвитку та орієнтуватися в оцінці діяльності політичних сил, що можуть привести Україну до повної політичної та економічної кризи, або до громадського спокою та процвітанню”, - йдеться у документі.