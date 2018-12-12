Експерт оцінив, у кого найбільше шансів очолити Єдину помісну церкву

За словами аналітика, позиція Філарета завтра на Архієрейському соборі буде зрозуміліша.

З обговорюваних у матеріалі трьох кандидатів у предстоятелі автокефальної церкви найбільше шансів має митрополит УПЦ КП Переяславський і Білоцерківський Епіфаній.

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Про це в ефірі ток-шоу "Ситуація" на "Прямому" розповів директор інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков.

"З осіб, яких згадали у вашому сюжеті, я б сказав, що найбільше шансів у Епіфанія з багатьох причин", - заявив Рудяков.

За його словами, позиція Філарета завтра на Архієрейському соборі буде зрозуміліша. «Але я так розумію, що він готовий залишитися головою Синоду, який передбачений православною церквою в Україні й дати молодшому своєму вихованцю шлях у цю велику керівну роботу. Щодо владики Симеона Вінницького, мені здається, що там багато є голосів у Київського патріархату. Навіть якщо вони там будуть йти двома групами, я так розумію, що там буде не одна думка йти, а дві чи навіть три», – сказав експерт.