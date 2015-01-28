Клімкін 29 січня зустрінеться з генсекретарем НАТО
23:51, 28 січня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 29 січня у Брюсселі проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.
Клімкін 29 січня зустрінеться з генсекретарем НАТО / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Місії України при НАТО.
„Завтра, 29 січня, відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Клімкіна з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом”, - сказано в повідомленні.
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У дипломатичних колах також не виключають, що Клімкін зустрінеться з представниками Європейського Союзу і Європейського парламенту.
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