Клімкін 29 січня зустрінеться з генсекретарем НАТО

23:51, 28 січня 2015
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 29 січня у Брюсселі проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.

УНІАН


Про це УНІАН повідомили у Місії України при НАТО. 

„Завтра, 29 січня, відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Клімкіна з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом”, - сказано в повідомленні. 

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У дипломатичних колах також не виключають, що Клімкін зустрінеться з представниками Європейського Союзу і Європейського парламенту.

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