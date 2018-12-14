Патріарх Кирил написав Папі Римському і навіть в ООН через Україну

Патріарх Кирил заявив їм про порушення прав і свобод ієрархів, духовенства і віруючих Української православної церкви Московського патріархату.

Глава Російської православної церкви Кирил заявив релігійним і державним діячам, керівникам міжнародних організацій про "тиск" української влади на УПЦ МП і "втручання" держави в церковне життя України.

Як повідомляє Відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, московський патріарх надіслав послання предстоятелям помісних православних церков, Папі Римському Франциску, главі Англіканської спільноти Архієпископу Кентерберійському Джастіну Уелбі, генсекретарю Всесвітньої ради церков Олаву Фюксе Твейту.

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Крім того, послання Кирила пішли до генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша, генсекретаря ОБСЄ Томаса Гремінгена, а також президента Франції Еммануеля Макрона й канцлера ФРН Ангели Меркель як главам держав, які входять у "нормандську четвірку".

Патріарх Кирил заявив їм про порушення прав і свобод ієрархів, духовенства і віруючих Української православної церкви Московського патріархату.

"Останнім часом втручання керівників світської української держави в церковні справи набуло характеру грубого тиску на єпископат і кліриків Української православної церкви (МП – ред.), Що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь", – пише він.

Голова РПЦ заявив, що єпископат в Україні намагаються примусити до участі в Об'єднавчому соборі, на якому УПЦ МП "має бути замінена на якусь нову релігійну організацію, створювану президентом України Петром Порошенко спільно з патріархом константинопольським Варфоломієм", хоча у неї "13 тисяч парафій, понад 200 монастирів і мільйони вірян".

Він перераховує: "бесіди" і допити в Службі безпеки України; затримання, в тому числі при перетині кордону; обшуки; звинувачення в держзраді і розпалюванні релігійної ворожнечі; кампанія з "дискредитації" УПЦ МП у ЗМІ; публікація персональних даних єпископів на сайті "Миротворець"; "вороже ставлення" президента.

Патріарх Кирил обурився, що запрошення на собор від вселенського патріарха архієреї "отримували з рук державних чиновників" – і припустив нові "порушення прав".

За його твердженням, "факти дискримінації Української церкви (МП) дають привід побоюватися ще більшого обмеження прав і законних інтересів православних вірян, примноження їхніх страждань за вірність канонічному православ'ю".

Російський патріарх бачить спробу "використання Церкви в досягненні політичних цілей і передвиборчій боротьбі".

Кирил закликав своїх адресатів "докласти всіх зусиль для того, щоб захистити єпископат, духовенство та вірян Української православної церкви (МП) від дискримінації та тиску з боку української влади, відстояти закріплену міжнародним правом свободу совісті та віросповідання".