Об'єднавчий собор відбудеться в закритому для преси форматі – ГО "Томос"

Представники ЗМІ не допускатимуться на територію заповідника Софія Київська та Софійського собору.

Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться в закритому для пресі форматі.

Про це йдеться на сторінці громадської організації "Томос 2018" в соцмережі Facebook, де публікується актуальна інформація щодо процесу надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Читайте такожФіларет пояснив, навіщо українській православній церкві томос про автокефалію

«15 грудня, у стародавній святині українського народу, Святій Софії Київській, відбудетеся Об'єднавчий собор помісної Української православної церкви. За підсумками роботи підготовчого оргкомітету було визначено формат проведення Собору як закритий», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники ЗМІ не допускатимуться на територію заповідника Софія Київська та Софійського Собору.

У громадській організації повідомили, що на початку заходу відбудеться трансляція спільної молитви ієрархів та вітального слова.

«Для представників медіа буде облаштована спеціальна локація - подіум для висвітлення подій навколо Об'єднавчого собору. Жодних обмежень для роботи журналістів на суспільному заході немає. Для виконання своїх обов'язків представники ЗМІ потребують мати при собі посвідчення та пройти рамки безпеки», - зауважили вони.

Крім того вказується, робота дронів в районі проведення Собору через заходи безпеки буде неможливою.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.