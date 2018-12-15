У Вінницькій єпархії УПЦ МП спростували фейк про захоплення храму

Наразі у Спасо-Преображенському соборі звершуються богослужіння, ситуація абсолютно спокійна.

Повідомлення про начебто захоплення невідомими Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці є фейковим та провокативним.

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Про це йдеться в заяві прес-служби Вінницької єпархії УПЦ Московського патріархату. Зазначається, що метою провокації є створення напруги серед вірян у Вінниці.

«Повідомляємо, що з 1991 року фактично і з 1993 року юридично приміщення Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Вінниці передані у постійне безоплатне користування релігійній громаді собору і на даний момент залишаються в користуванні громади. В той же час будівлі собору і історичного архітектурного комплексу «Мури», до якого вони входять і який є пам’яткою архітектури національного значення», є власністю держави України і перебувають під її охороною», - вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі у Спасо-Преображенському соборі спокійно: звершуються богослужіння і відправляються треби для парафіян храму.

Раніше «Союз православних журналістів» розповсюдив інформацію про начебто захоплення Спасо-Преображенського собору у Вінниці. Новину підхопили та розповсюлили російські ЗМІ. Після оприлюднення спростування прес-службою єпархії, у «Союзі» заявили, що воно було оприлюднено "під тиском".

Раніше повідомлялось, що митрополит УПЦ МП Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) бере участь в об`єднавчому церковному соборі, разом з ще одним архієреєм МП - митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром (Драбинком).

Як повідомляв УНІАН, близько опівдня в Софійському соборі в Києві розпочався об’єднавчий собор українських православних церков, який може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні Помісної автокефальної православної церкви.