Парубій: Росія не змінила наміру знищити Українську державу і церкву

Голова парламенту Андрій Парубій висловив переконання, що Українська держава і церква існуватимуть.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що Російська Федерація не змінила свого наміру знищити Українську державу і церкву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Софійській площі перед вірянами після Об'єднавчого собору.

"Великий день біля Софії Київської тисячолітньої. Боже богословення пішло на нас біля будівлі Київської Софії, яка протягом тисяч років була свідком і наших українських перемог, і наших українських невдач, адже рівно тисячу років тому тут відбулось перше богослужіння", - сказав Парубій.

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"І тисяча років нашої історії - це наш шлях і успіхів, і перемог, але й невдач", - додав він.

Голова Верховної Ради зазначив, що 100 років тому в Києві розпочався, але не завершився собор, на якому планували створити українську помісну автокефальну церкву.

"Рівно сто років тому, в січні, і це дуже символічно, але собор не зміг закінчитись, бо окупаційні російські війська зайшли в Київ і не дали тоді проголосити українську церкву. Сто років тому ми не змогли здобути своєї церкви, ми не змогли втримати своєї держави. Чому? Бо не було тоді єдності достатньої поміж української політичної еліти. Бо не було достатньо розуміння того, хто є ворогом, і яка небезпека йде від нього", - наголосив Парубій.

"Сто років минуло, щоб ми змогли переосмислити той час, щоб ми могли сказати: ми більше не будемо програвати, ми більше не маємо права програвати перед тими, хто був до нас і хто буде після нас. Сто років після цього ми твердо проголошуємо: Українська держава буде і українська церква буде", - сказав він.

Також голова Верховної Ради нагадав, що ворог залишається той самий, хоч і має іншу назву, спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз, а тепер Російська Федерація.

"Але той самий імперський дух, який хоче знищити Українську державу і хоче знищити українську душу", - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 грудня, Об’єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної православної церкви в Україні, який отримає томос про автокефалію від вселенського патріарха Варфоломія.

За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.