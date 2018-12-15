Епіфаній переміг після того, як інший митрополит зняв кандидатуру - ЗМІ

За даними УП, після першого туру голосування підтримку майже порівну поділили між собою митрополити Михаїл, Симеон та Епіфаній.

Митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній переміг у другому турі таємного голосування на посаду предстоятеля Православної церкви України після того, як свою кандидатуру зняв митрополит Луцький Михаїл.

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Про це йдеться у матеріалі "Української правди". Як зазначається в публікації, під час собору УПЦ Київського патріархату 13 грудня предстоятель УПЦ КП Філарет сподівався одноголосно затвердити Епіфанія єдиним кандидатом. Але навіть при відкритому голосування 12 із близько 40 членів собору підтримали митрополита Луцького Михаїла.

"Невизначеності додав і президент Порошенко, який спробував пролобіювати на місце предстоятеля митрополита Вінницького Симеона з Московського патріархату", - йдеться у тексті.

За даними УП, після першого туру голосування підтримку майже порівну поділили між собою митрополити Михаїл, Симеон та Епіфаній.

"І тут позиція групи Філарета стала ключовою. Як розповів УП один із присутніх на Соборі, волинського владику "вмовили" зняти свою кандидатуру. Підтримувати ж вихідця із Московського патріархату архієреї КП не мали ні найменшого наміру. Епіфаній переміг з відривом у майже 20 голосів", - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, у суботу об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля автокефальної Православної церкви України.