Стало відомо, коли митрополит Епіфаній проведе першу літургію

Митрополит Епіфаній проведе першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі.

У неділю о 10:00 новообраний предстоятель помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Читайте такожСША привітали Україну зі створенням помісної церкви

Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) у Facebook.

"16 січня о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбудеться перша Літургія Предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України", - зазначив він.

Архієпископ також повідомив, що офіційна назва нової церкви, згідно статуту – Православна Церква України.

"Також можна вживати УПЦ (не плутати з МП)", - додав він.

Разом з тим, у неділю о 16:00 відбудеться прес-конференція президента Петра Порошенка, повідомляє в суботу прес-служба президента.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.