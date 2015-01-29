Рада ЄС закликала Росію засудити дії терористів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених сьогодні у Брюсселі за результатами надзвичайного засідання з розгляду ситуації в Україні.

«Рада закликає, зокрема, Російську Федерацію засудити дії сепаратистів. Публічні заяви, які спотворюють реальність того, що відбувається на місцях, підбурюють до подальшого насильства, також публічне, в порушення норм міжнародного права, приниження заручників, не призведе до дуже необхідної деескалації», - наголошується у документі.

Рада ЄС також закликала всі сторони повною мірою взяти на себе відповідальність і виконати свої зобов'язання, взяті відповідно до Мінських угод.

„Всі підписанти Мінських домовленостей повинні терміново зібратися в рамках Тристоронньої контактної групи”, - наголошується у висновках.

Рада запевнила, що Європейський Союз активно підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, які сприяють створенню нового політичного імпульсу, і долучиться до них в разі необхідності.

„Ці зусилля повинні бути добровільними і мають призвести до значних результатів”, - підкреслює Рада ЄС.

Читайте такожРада ЄС закликає Київ підготувати документи для звернення до МКС щодо злочинів проти людяності в Україні У висновках також зазначається, що повна реалізація Мінських домовленостей, як „основи для стійкого політичного вирішення конфлікту (на Донбасі) на основі поваги незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, повинна залишатися в центрі уваги таких переговорів”.

Рада ЄС також зазначила, що для досягнення прогресу у врегулюванні кризи на Донбасі необхідно вивести незаконні та іноземні озброєні групи, військову техніку, бойовиків і найманців, звільнити всіх заручників, встановити контроль на українсько-російському кордоні з постійним моніторингом з боку ОБСЄ, а також провести дострокові місцеві вибори на територіях Донецької та Луганської областей за українським законодавством, провести всеосяжний загальнонаціональний діалог, зокрема, з таких питань як конституційна реформа та децентралізація влади.

Рада ЄС наголосила, що ЄС продовжить працювати у тісній співпраці з міжнародними партнерами, у тому числі з ОБСЄ та Радою Європи.

Рада також висловила вдячність ОБСЄ, зокрема, за присутність її спостерігачів на місцях та об'єктивне висвітлення діяльності Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ в Україні, а також зусилля спеціального представника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі.

Читайте такожРада ЄС одностайно схвалила подовження санкцій проти РФ, позиція Греції була конструктивною - Могеріні„Рада закликає всі сторони забезпечити вільний і безпечний доступ спостерігачів моніторингової місії і безпілотним літальним апаратам у всіх регіонах України, включаючи всі частини Донецької та Луганської областей, та райони, розташовані уздовж державного кордону з Росією. Рада знову заявляє про свою підтримку якнайшвидшому розширенню моніторингової місії та розширенню мандату місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пропускних пунктах з метою відновлення українського контролю на кордоні з Росією”, - наголошується у висновках.