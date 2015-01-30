Турчинов запевняє, що Маріуполь надійно укріплений
Маріуполь надійно укріплений, особливо зі сходу, звідки неодноразово були невдалі спроби прориву ворога
Про це сьогодні в ефірі “5 каналу” сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає Еспресо.TV.
“Місто надійно укріплене, особливо зі сходу, де постійно відбувалися спроби прориву. Жодна ця спроба не отримала позитивний для ворога результат, більше того - вони несли достатньо серйозні втрати”, - наголосив секретар РНБО.
Він зазначив, що обстрілювання ворогом системою залпового вогню мирного міста, щоб посіяти паніку і спробувати шляхом психологічного тиску на населення зламати оборону - це “демонстративний фашизм, демонстративний злочин проти людства”.
Читайте такожБойовики зосередили обстріл на напрямках Маріуполя, Мар'їнки та Дебальцевого - МВС
“Результат буде один – відповідальність Путіна і його оточення на лавах підсудних”, - запевнив Олександр Турчинов.
Нагадаємо, 24 січня бойовики з “Градів” обстріляли житлові квартали Маріуполя. За словами голови Донецької облдержадміністрації Олександра Кіхтенка, для відбудови пошкоджених об’єктів інфраструктури у Маріуполі необхідно понад 100 млн грн.