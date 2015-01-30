Турчинов запевняє, що Маріуполь надійно укріплений

Про це сьогодні в ефірі “5 каналу” сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає Еспресо.TV.

“Місто надійно укріплене, особливо зі сходу, де постійно відбувалися спроби прориву. Жодна ця спроба не отримала позитивний для ворога результат, більше того - вони несли достатньо серйозні втрати”, - наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що обстрілювання ворогом системою залпового вогню мирного міста, щоб посіяти паніку і спробувати шляхом психологічного тиску на населення зламати оборону - це “демонстративний фашизм, демонстративний злочин проти людства”.

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“Результат буде один – відповідальність Путіна і його оточення на лавах підсудних”, - запевнив Олександр Турчинов.

Нагадаємо, 24 січня бойовики з “Градів” обстріляли житлові квартали Маріуполя. За словами голови Донецької облдержадміністрації Олександра Кіхтенка, для відбудови пошкоджених об’єктів інфраструктури у Маріуполі необхідно понад 100 млн грн.