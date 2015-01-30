"Айдар" пообіцяли не розформовувати, але бійці мітингують під ворітьми Міноборони

Про це з міста подій повідомляє кореспондент Еспресо.TV.

Шини, якими раніше був заблокований Повітрофлотський проспект, бійці віднесли до автомобільних воріт Міністерства оборони. Сирену, яка лунала тут зранку, було вимкнено. Напоготові вартують кілька пожежних машин.

У той же час речник РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу заявив, що "Айдар" не буде розформовуватися, а залишиться однією з головних бойових одиниць Міноборони.

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"Цей підрозділ, який зарекомендував себе дуже з позитивного і має величезний досвід, він не підлягає розформуванню. Він буде використовуватися, він має статус штурмового батальйону. Це один з головних бойових одиниць, який є у складі Міноборони", - сказав Лисенко.

Він повідомив, що наразі проводяться штабні процедури щодо зміни печатки, назви і номера військової частини.

Також передбачається посилення батальйону, зокрема, його доукомплектування особовим складом і бойовою технікою.

Речник РНБО пояснив, що ці процедури здійснюються для запобігання можливих порушень.

"Раніше були інформація про те, що хтось намагався використати ситуацію зі зникненням печатки цієї військової частини, щоб таких розмов не було, було ухвалене рішення щодо перереєстрації документації та виготовлення нової печатки цієї бойової частини. Щоб це не стало приводом для того, щоб до цієї частини не прилипли зайві особи", - сказав Лисенко.