Активісти пікетували МВС через конфлікт спецпризначенців із журналістами (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв'ю журналістам кореспондент Hromadske.tv Анастасія Станко повідомила, що знімальна група поверталась із зони АТО на автомобілі з луганськими номерами і була зупинена для перевірки працівниками спецпідрозділу міліції, які несли чергування на блокпосту.

За словами Станко, співробітники міліції попросили в журналістів дати можливість перевірити автомобіль, на що отримали згоду, але журналісти попередили правоохоронців, що будуть знімати цю процедуру. Як зазначила Станко, це чомусь не сподобалось правоохоронцям і вони почали відбирати камеру в журналіста-оператора Костянтина Реуцького, при цьому завдали йому кілька ударів.

Як сказала Станко, що після інциденту журналісти зателефонували на номер «102» і викликали наряд міліції, щоб він задокументував злочин, скоєний бійцями спецпідрозділу. Чекати на приїзд наряду довелося близько 2-х годин.

Читайте такожСпівробітники міліції побили луганського правозахисника і журналістаСтанко зауважила, що, швидше за все, це були бійці колишнього спецпідрозділу “Беркут”, переатестовані і прийняті на службу в новоутворений спецпідрозділ. До таких висновків Станко дійшла через те, що правоохоронці, посміхаючись, говорили журналістам, що їм за Майдан нічого не було і зараз теж нічого не буде.

Також журналістка розповіла, що на місце події приїжджав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута. За її словами, голова ОДА навіть пропонував якось фінансово компенсувати витрати і незручності, які були заподіяні знімальній групі, але представники ЗМІ від такої пропозиції відмовились.

У свою чергу, Реуцький додав, що поки правоохоронці на блокпосту з'ясовували стосунки з журналістами, повз них спокійно і без перешкод проїжджали автомобілі та фури з луганськими, донецькими та навіть російськими номерами, але їх ніхто не зупиняв.

Журналісти наголосили, що наполягатимуть на звільненні з органів внутрішніх справ правоохоронців, які їх затримали. “Ми вже не перший місяць їздимо в зону АТО і жодного разу в нас не було ніяких проблем з міліцією. Ми навіть уже звикли до думки, що, напевно, міліція справді стала іншою, але, як виявилось, марно...”, - сказала Станко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 січня на блокпосту «Пісочин» на виїзді з Харкова між працівниками міліції та журналістами стався конфлікт. Журналісти Станко (Hromadske.tv) і Реуцький (інтернет-видання Informator.lg.ua та Hromadske.tv) заявили, що під час перевірки документів та автомобіля на посту виник конфлікт з міліціонерами з приводу проведення відеозйомки процесу огляду автомобіля. Також разом з ними був журналіст Павло Пеньонжек (польське видавництво "Критика політична").

За словами журналістів, співробітники міліції схопили за руки Реуцького, що проводив зйомку, вихопили камеру, після чого повалили чоловіка на землю. У свою чергу, в міліції заявили, що навпаки допомагали журналісту піднятися. Міліція за цим фактом розпочала службове розслідування.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 365 Кримінального коедксу України (перевищення службових повноважень).

За інформацією Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, створено спецкомісію для вивчення обставин конфлікту на блокпосту «Пісочин», до якої залучені представники громадськості.