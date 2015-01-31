Порошенко попросив польського економіста Бальцеровича допомогти Україні з реформами

Президент Петро Порошенко запросив польського економіста, політика Лешека Бальцеровича долучитись до проведення реформ в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося сьогодні на зустрічі Порошенка і Бальцеровича, який на початку дев’яностих років минулого століття обіймав посади віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів та голови Національного банку Польщі.

Порошенко повідомив, що Польща є взірцем країни, яка успішно реформувала свою економіку і стала повноправним членом Євросоюзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Україна, що стала на шлях реформ, зацікавлена в застосуванні досвіду Польщі, наприклад, в реформі місцевого самоврядування.

Глава держави відзначив, що Україна, яка сьогодні є об’єктом агресії, потребує міжнародної підтримки для стабілізації економіки. Водночас, в країні склались унікальні можливості для проведення реформ.

«Сьогодні в нас є уряд з найвищим потенціалом, дуже професійний та проєвропейський. Ми маємо унікальну можливість провести реформи в країни», – додав Порошенко.

Він запропонував Бальцеровичу долучитись до цього процесу.

Читайте такожДонорську конференцію перенесли на квітень, аби показати результати реформ

Своєю чергою Бальцерович наголосив на важливості для успіху реформ трьох чинників: стратегії, швидкості їх втілення та команди реформаторів. Свого часу його застерігали від проведення непопулярних заходів, але, на його переконання, не вживаючи належних заходів для країни, згодом є загроза подальшого погіршення ситуації.

Бальцерович наголосив, що для України зараз дуже важливо засвідчити відданість курсу на реформи. При цьому треба приділити особливу увагу питанню реформуванню бюджету, позбавляючись будь-якого субсидіювання, але водночас захищаючи найбільш вразливі верстви населення. Він відзначив, що свого часу у Польщі необхідне скорочення бюджетного дефіциту також відбулося за рахунок зменшення пенсійних витрат шляхом підвищення пенсійного віку до 67 років.