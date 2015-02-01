Машина Семенченка потрапила у засідку, зараз він у лікарні - Геращенко

Про це у Facebook написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"Був у Семена в лікарні. Поранення середньої тяжкості. Отримав його по дорозі з Чорнухине в Дебальцеве, де його машина вже вдруге за два дні потрапляє в засідку. Перший раз був вчора по дорозі з Дебальцевого в Вуглегірськ, де колона ЗСУ і загін Нацгвардії потрапили в засідку. Семен порівняно легко відбувся - зламані ребра і їх осколками пробило ліву легеню. Плюс контузія", - написав він.

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Також, за словами Геращенка, загинуло двоє хлопців, які були з ним в одній машині.

Раніше нардеп Борис Філатов писав, що у Семенченка контузія, переломи та пробита легеня.