Ярош розкрив суть створення "паралельного генштабу"

Днями лідер "Правого сектора" і народний депутат Дмитро Ярош, який зараз після поранення в зоні АТО лікується в лікарні в Дніпропетровську, заявив про створення так званого "паралельного генштабу". В ефірі ТСН Ярош пояснив, що саме він мав на увазі.

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"Ми не говорили про паралельний генштаб. Ми говорили про певний оперативний штаб з координації дій в першу чергу добровольчих підрозділів. Таких батальйонів на фронті близько 40. І відповідно обмін розвідувальною інформацією, координація дій між такими добровільними підрозділами актуальні. Тим більше на хвилі такої певної дискредитації добровольчого руху. Для нас це дуже важливо", - сказав нардеп.

Лідер ПС пояснив, що альтернативний штаб буде співпрацювати з Генеральним штабом ЗСУ. "Приїхали до мене в лікарню командири батальйонів, ми мали певну розмову. Вирішили зробити такий орган, який би допомагав нам вести бойові дії. І був би певною допомогою і того ж Генерального штабу. Тому повторював, повторюю і буду повторювати, що на війні отаманщину допускати ні в якому разі не можна", - підкреслив він, але уточнив, що розмови з Генштабом по створенню альтернативної структури ще не мав.