Ярема запевняє, що все майно Януковича і Ко заарештували

Генеральний прокурор Віталій Ярема запевняє, що заарештовано все майно колишніх високопосадовців, належність якого до них вдалося встановити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Все майно, про яке відомо слідству, яке належить колишньому вищому керівництву держави (а їх 29 осіб), на нього накладено арешт”, - заявив Ярема.

При цьому він запевнив, що як тільки з'являється інформація про начебто виявлення нового майна, вона перевіряється.

Як повідомлялося, сьогодні, зокрема, з’явилася інформація, що син колишнього генпрокурора Віктора Пшонки Артем Пшонка у вересні 2014 року продав квартиру у будинку по вул. Володимирська, 49-а.

Зокрема, за даними "Наших грошей", трикімнатну квартиру загальною площею 158,6 кв.м., що належала Артему Пшонці, було переоформлено на Романа Вікторовича Кутового. Як свідчить інформація з держреєстру, жодних обтяжень на квартиру не накладалося.

Крім того, зазначалося, що на сьогодні розкішний маєток Віктора Пшонки в селі Гореничі біля Києва не перебуває під арештом. Цей будинок був зареєстрований на Ірину Плетньову. Вона була акціонеркою ПАТ "Банк Перший", який пов’язували з Пшонкою.

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Віктор та Артем Пшонки зникли під час Євромайдану і перебувають у розшуку.

На момент продажу квартири проти Артема Пшонки і його батька в Україні вже було порушено низку кримінальних проваджень, пише видання.

Віктора і Артема Пшонку підозрюють у розкраданні понад 68 млн грн при будівництві будівлі Генпрокуратури.