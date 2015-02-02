СБУ спіймала двох українців, які причетні до обстрілу Маріуполя

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

Він наголосив на тому, що СБУ принципово розшукує усіх тих, хто причетний до обстрілів Маріуполя та мирних громадян.

«Ми продовжуємо спеціальну операцію із пошуку злочинців. Це особливо небезпечна група бойовиків. 28 та 29 січня СБУ затримала двох громадян України – 1962 та 1965 років народження, які причетні до цього злочину проти людяності. Було встановлено, що один з бойовиків – на прізвисько «Кора» був помічником, а по суті, посібником так званого «Гаїшника», який здійснював корегування обстрілів. За завданням ватажка однієї з банд так званої армії Новоросіїї – відомого в кримінальних колах рецидивістів на прізвисько «Терорист», бойовик «Кора» переправляв зброю з контрольованих бойовиками територій – до Маріуполя і це нами чітко задокументовано і встановлено. Під час затримання співробітники СБУ вилучили у «Кори» небезпечну зброю… Зі слів другого затриманого, він був завербований ватажком бойовиків на прізвисько «Сергій» понад місяць тому і отримував завдання збирати розвіддані про пересування та дислокацію українських сил і шукати місця для ураження. Наразі тривають оперативно-слідчі дії», - розповів Лубківський.

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Він також наголосив на тому, що українська сторона доведе до завершення розслідування злочинів проти людяності, які були вчинені у Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули понад 30 осіб, більш як 100 були поранені.