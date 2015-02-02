В АП обіцяють підготувати законопроект про справедливий суд до наступного тижня

Про це заявив заступник глави адміністрації президента України Олексій Філатов в ході брифінгу за результатами засідання Національної ради з питань реформ.

”Вже до початку наступного тижня цей законопроект буде підготовлений для внесення на розгляд парламенту і голосування”, - сказав Філатов.

За словами заступника голови АП, на даний момент у Верховній Раді зареєстровані два альтернативних законопроекти, один з яких внесений президентом, а інший - ініціативною групою з шести народних депутатів.

Читайте такожЦього тижня ВР розгляне створення військової міліції та скасування недоторканності депутатівВ ході засідання Нацради за участі голів парламентських фракцій було вирішено, що президентський законопроект буде прийнятий за основу з урахуванням поправок, передбачених депутатським законопроектом.

Філатов зазначив, що головними цілями законопроекту є оновлення судової системи, боротьба з корупцією і підвищення професійної відповідальності суддів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на засіданні 13 січня у першому читанні прийняла проект закону про забезпечення права на справедливий суд (№1656) та проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення принципів організації і функціонування судової влади у відповідності з європейськими стандартами (№1497).