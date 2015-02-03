Порошенко привітав українську делегацію в ПАРЄ з "дипломатичною перемогою"

Порошенко подякував народним обранцям за ефективну роботу під час січневої сесії ПАРЄ, повідомляє прес-служба глави держави.

"Ви продемонстрували єдність, злагодженість роботи. Кожен з вас, хто представляв Україну на цій сесії ПАРЄ, зробив важливий крок у захисті наших інтересів. Ніколи раніше українська делегація не демонструвала такої єдності. Коли ми разом – у нас все виходить", – наголосив президент.

Порошенко зауважив, що, незважаючи на подеколи різні бачення всередині країни, "ззовні українська делегація виступала єдиною командою".

Під час зустрічі учасники обмінялися думками щодо подальшої роботи та тісної координації між народними депутатами України, які представляють Україну в ПАРЄ, Міністерством закордонних справ та Адміністрацією Президента.

Глава держави також відзначив важливість взаємодії українських парламентарів та дипломатів у захисті національних інтересів та просуванні повної об’єктивної інформації стосовно подій на Сході України в міжнародному інформаційному просторі.

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Очільник української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Володимир Ар’єв подякував президентові та Міністерству закордонних справ за щоденну підтримку делегації у роботі зимової сесії ПАРЄ та наголосив, що "пишається працювати в такій команді однодумців, якими виявила себе українська делегації в ПАРЄ".

"Попри шалений інформаційний тиск з боку країни-агресора, яка використовувала усі спроби перешкодити прийняттю резолюції щодо України, нам вдалося досягти дуже важливого і позитивного для нашої країни результату", – наголосив Володимир Ар’єв.

Члени делегації поінформували президента про подальші кроки щодо налагодження міжпарламентської взаємодії з країнами-членами Ради Європи, роботи в рамках Моніторингового Комітету ПАРЄ, підготовки до квітневої сесії, моніторингу виконання рішень ПАРЄ щодо України.

У зустрічі також взяли участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий.