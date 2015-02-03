Міноборони РФ видає шахтаря, якого катували бойовики, за полоненого, що сам собі стирав "наколку" цеглою

Другого лютого сайт телеканалу Міністерства оборони Росії "Звєзда" опублікував фото із заголовком «Полонений силовик намагався цеглою стерти бандерівську наколку», пише Крим.Реалії.

На фотографії рука чоловіка з татуюванням у вигляді українського герба і напис: «Слава Україні! Героям Слава!». За версією телеканалу «Звезда», це фотографії полоненого українського бійця, який за допомогою цегли (!) намагався стерти з плеча татуювання «з нацистською символікою». Журналісти цього каналу посилаються на групу «Сводки от ополчения Новоросии».

«Перед тим, як потрапити в полон, «укр» намагався відтерти татуювання, щоб занадто не палитися, бо ж фашисти знають, що до них зовсім інше ставлення, ніж до бійців строкової служби ЗСУ, але ж печатку «нацизму» не так вже й просто відтерти», – розповіли у цій спільноті.

На теренах інтернету та у соцмережах цей же знімок був опублікований ще 24 жовтня 2014 року.

Читайте такожДонецькі шахтарі розповіли про тортури терористів та показали майже зрізане лампочкою татуювання (фото)Чоловік на світлині – це шахтар Олександр Гуров, який потрапив у полон сепаратистів у травні 2014 року. Тоді Олександр розповідав про те, що його катували сепаратисти, та продемонстрував численні гематоми на тілі. За його словами, вони намагались знівечити татуювання із зображенням української символіки за допомогою зламаної лампи, після чого на тілі залишись рани.

Радіо Свобода зв’язалось із Олександром Гуровим, який підтвердив, що це – його фото, коли він був у полоні ще у травні.

«Це моя з травня місяця фотографія, у травні, це все ще «прокатувало», але зараз, якщо ви з таким татуюванням потрапите у полон, то живими звідти не вийдете. По-перше, під Дебальцево немає «Правого сектора», – зауважив Гуров.

Чоловік наразі живе на підконтрольній українським військовим території і каже, що отримує погрози від проросійських бойовиків.

"Я чекав цієї агресії, вони мені в соціальних мережах пишуть, погрожують увесь час, для мене нічого нового в цьому немає", - розповів він.