Країни Балтії виступили за розширення санкцій проти Росії

"Існує консенсус з приводу доцільності додаткових санкцій. Чорний список потрібно збільшити, щоб він включав не лише сепаратистів, а й відповідальних осіб у Росії", - заявив в інтерв'ю агентству BNS міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс після зустрічі з колегами з країн Балтії і Бенілюксу у Таллінні 4 лютого, повідомляє «Німецька хвиля».

Лінкявічюс також висловився за надання військової допомоги Україні. "Ми маємо надавати Україні підтримку усіма засобами - військовими, політичними і фінансовими. Ми готові до цього", - заявив він.

Проте очільниця МЗС Естонії Кейт Пентус-Розіманнус закликала зосередити увагу на наданні економічної допомоги Києву.

"Разом з санкціями стосовно Росії Україна має потребу у все більшій економічній підтримці, і вона має продовжити реформи. Допомога Україні найближчим часом буде такою ж важливою, як чинення тиску санкції на Росію", - сказала естонський міністр.

Читайте такожЧехія виступила проти поставок зброї в Україну

Щодо поставок зброї Україні Пентус-Розіманнус відзначила, що надання військової допомоги Києву - індивідуальне рішення кожної держави, проте у Таллінна, за її словами, "немає такої зайвої зброї, в якій Україна має потребу зараз".

Зі свого боку очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що Рига не засуджує інші держави за надання військової допомоги Україні, проте у самої Латвії грошей на це немає.

Міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс висловився проти поставок зброї Україні. Одночасно він закликав до зміцнення міжнародних зв'язків з Росією. "Я вважаю за правильне нинішнє надання Україні нелетальної військової допомоги. Але я також упевнений в необхідності зміцнення відносин з Росією", - сказав він журналістам.