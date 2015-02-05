Депутати сьогодні спробують позбавити себе недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент планує розглянути питання про надання згоди на затримання та арешт окремих суддів.

Крім того, ВР планує розглянути законопроекти, які стосуються регіональної політики та щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав.

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Також парламент розгляне законопроект, який стосується захисту інформаційного телерадіопростору України.

Крім того, передбачається розгляд змін до законодавства України щодо реформування органів внутрішніх справ.